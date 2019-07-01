2019-07-01T05:17:57+03:00
Общество

Попробуй, арестуй: гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска

Инспектор ГИБДД не испугался и не смутился при виде динозавра на пешеходном переходе
Надежда ЯРКОВА
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Инспектор ГИБДД оказался "крепким орешком". Стоп-кадр с видео.Инспектор ГИБДД оказался "крепким орешком". Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Во время празднования Дня города на Вокзальной магистрали новосибирцы встретили динозавра, гуляющего по «зебре».

— Динозавр Игорь, прогуливаясь по Новосибирску, при виде инспектора ГИБДД испытал порыв гнева и едва не съел его! — рассказал автор видео в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Однако полицейского динозавр не смутил. Скорее всего, и не таких животных он встречал на своем пути.

В ролике молодой человек в ростовом костюме динозавра спокойно прогуливается по пешеходному переходу, попутно рыча на служителя порядка, который с невозмутимым видом стоит на «зебре».

Забавное видео с динозавром рассмешило сибиряков. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Слабоватый динозавр, хоть бы за фуражку укусил его.

— А он настоящий?

— Еще похуже динозавров видел полицейский, видимо.

Гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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