Попробуй, арестуй: гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 05:17 2019-07-01T05:17:57+03:00

Инспектор ГИБДД не испугался и не смутился при виде динозавра на пешеходном переходе

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Во время празднования Дня города на Вокзальной магистрали новосибирцы встретили динозавра, гуляющего по «зебре».

— Динозавр Игорь, прогуливаясь по Новосибирску, при виде инспектора ГИБДД испытал порыв гнева и едва не съел его! — рассказал автор видео в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Однако полицейского динозавр не смутил. Скорее всего, и не таких животных он встречал на своем пути.

В ролике молодой человек в ростовом костюме динозавра спокойно прогуливается по пешеходному переходу, попутно рыча на служителя порядка, который с невозмутимым видом стоит на «зебре».

Забавное видео с динозавром рассмешило сибиряков. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Слабоватый динозавр, хоть бы за фуражку укусил его.

— А он настоящий?

— Еще похуже динозавров видел полицейский, видимо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717609" frameborder="0"></iframe> Гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU