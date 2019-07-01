Попробуй, арестуй: гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска
Во время празднования Дня города на Вокзальной магистрали новосибирцы встретили динозавра, гуляющего по «зебре».
— Динозавр Игорь, прогуливаясь по Новосибирску, при виде инспектора ГИБДД испытал порыв гнева и едва не съел его! — рассказал автор видео в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Однако полицейского динозавр не смутил. Скорее всего, и не таких животных он встречал на своем пути.
В ролике молодой человек в ростовом костюме динозавра спокойно прогуливается по пешеходному переходу, попутно рыча на служителя порядка, который с невозмутимым видом стоит на «зебре».
Забавное видео с динозавром рассмешило сибиряков. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Слабоватый динозавр, хоть бы за фуражку укусил его.
— А он настоящий?
— Еще похуже динозавров видел полицейский, видимо.
Гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU