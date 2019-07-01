Сладкая и опасная: на площади Ленина загорелась палатка с сахарной ватой

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-01T04:24:46+03:00

В центре Новосибирска загорелся ларек с сахарной ватой, который быстро потушили. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из-за вспыхнувшей палатки досталось и зданию академии архитектуры, возле которого она стояла

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В центре Новосибирска в воскресенье, 30 июня, в день празднования, вспыхнула одна из торговых палаток.

— В Новосибирске празднование Дня города не обошлось без происшествий — вечером на площади возле здания академии архитектуры загорелась палатка по продаже сахарной ваты, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, палатка вспыхнула очень резко. Все, кто стояли рядом — отошли подальше, побоялись баллонов с газом.

При этом отмечают, что пожар потушили быстро, в течение пяти минут, но здание академии из-за возгорания подкоптило прилично.

Новосибирцы в соцсетях стали возмущаться по поводу торговых точек на площади Ленина, считая, что им там не место:

— Надоели со своими ларьками с едой на Ленина.

Нашлись и те, кто пытались пошутить:

— Зажигательная вата!

— А вот и обещанный фейерверк!

ИСТОЧНИК KP.RU