Сладкая и опасная: на площади Ленина загорелась палатка с сахарной ватой
В центре Новосибирска в воскресенье, 30 июня, в день празднования, вспыхнула одна из торговых палаток.
— В Новосибирске празднование Дня города не обошлось без происшествий — вечером на площади возле здания академии архитектуры загорелась палатка по продаже сахарной ваты, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, палатка вспыхнула очень резко. Все, кто стояли рядом — отошли подальше, побоялись баллонов с газом.
При этом отмечают, что пожар потушили быстро, в течение пяти минут, но здание академии из-за возгорания подкоптило прилично.
Новосибирцы в соцсетях стали возмущаться по поводу торговых точек на площади Ленина, считая, что им там не место:
— Надоели со своими ларьками с едой на Ленина.
Нашлись и те, кто пытались пошутить:
— Зажигательная вата!
— А вот и обещанный фейерверк!
ИСТОЧНИК KP.RU