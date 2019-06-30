Нашли на дне озера: спасатели обнаружили последнее тело новосибирца, пропавшего в горах Алтая
Такое сообщение появилось на сайте МЧС России.
Сегодня спасатели вели поиск возле подножья горы Металлург, рядом с которым находится озеро. Именно там, на дне озера, спасатели нашли тело новосибирского туриста Николая Симонова. Он был последним из группы, которая 6 мая отправилась в поход по Южно-Чуйскому хребту.
— Поисковые мероприятия завершены: все тела туристов, попавших под лавину, найдены, — сообщает сайт МЧС Росси.
Напомним, что в мае группа туристов из Новосибирска попала под сход лавины при восхождении на подъем Траверс горы Металлург. Спаслись только две девушки: они успели чуть раньше завершить восхождение. В первые дни поисков были обнаружены 5 погибших. Позже поиски были приостановлены из-за погодных условий. Накануне был найден предпоследний участник группы.
ИСТОЧНИК KP.RU