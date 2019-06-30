2019-06-30T17:29:35+03:00
Общество

Нашли на дне озера: спасатели обнаружили последнее тело новосибирца, пропавшего в горах Алтая

Поисковая операция официально завершена: найдены все тела погибших
Анна ПАШАГИНА
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Тело последнего туриста, погибшего под лавиной, нашли в озере. Фото: соцсетиТело последнего туриста, погибшего под лавиной, нашли в озере. Фото: соцсети
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Такое сообщение появилось на сайте МЧС России.

Сегодня спасатели вели поиск возле подножья горы Металлург, рядом с которым находится озеро. Именно там, на дне озера, спасатели нашли тело новосибирского туриста Николая Симонова. Он был последним из группы, которая 6 мая отправилась в поход по Южно-Чуйскому хребту.

— Поисковые мероприятия завершены: все тела туристов, попавших под лавину, найдены, — сообщает сайт МЧС Росси.

Напомним, что в мае группа туристов из Новосибирска попала под сход лавины при восхождении на подъем Траверс горы Металлург. Спаслись только две девушки: они успели чуть раньше завершить восхождение. В первые дни поисков были обнаружены 5 погибших. Позже поиски были приостановлены из-за погодных условий. Накануне был найден предпоследний участник группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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