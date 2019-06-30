2019-06-30T16:24:27+03:00
Происшествия

«Он перевелся в «Эдем» — это была его роковая ошибка»: что известно о парне, которого застрелили в новосибирском ТЦ

«Он не заслужил такой расправы» — говорят коллеги убитого из-за девушки сибиряка
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коллеги отзываются об убитом новосибирце, как о хорошем добром парне. Фото: соцсетиКоллеги отзываются об убитом новосибирце, как о хорошем добром парне. Фото: соцсети
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Погибшему вчера, 29 июня, сотруднику новосибирского KFS было всего 22 года. Смотришь на черное-белое фото молодого светловолосого парня в очках и не веришь, что меньше суток назад с ним могла случиться такая чудовищная история: в многолюдном торговом центре его из охотничьего ружья двумя выстрелами почти в упор застрелил сверстник, который приревновал к своей бывшей девушке. Новосибирец погиб на месте. О стрелке уже написано много информации, а вот о погибшем пока ничего не было известно. КП-Новосибирск пообщалась с его близкими, чтобы понять, что могло привести к трагедии.

Павел — так зовут застреленного парня. Как и стрелок, он служил в армии. В 2016 году был в танковых войсках: в соцсетях этому периоду жизни посвящен целый фотоальбом. На снимках парни дружно хозяйничают на полевой кухне, дурачатся, позируя на камеру.

Когда пришел с армии, поступил в химико-технологический колледж имени Д.И. Менделеева, подрабатывал в популярном среди молодежи кафе — KFS, где его считали ценным сотрудником.

— Мы с Павлом проработали вместе почти год бок о бок, но не в «Эдеме»: в другом KFS. Потом он перевелся в «Эдем» — это была его роковая ошибка. Три дня назад парень получил диплом: окончил химико-технологический колледж имени Д.И. Менделеева, — рассказала КП-Новосибирск Диляра Сунгатулина. — Извините, но больше я не хочу об этом говорить. Рассчитываю, что администрация ТЦ ответит за все, что они допустили.

Последний снимок в соцсети, как раз с вручения диплома: объектив камеры запечатлел новосибирца счастливым и вдохновленным.

Еще один радостный момент в жизни — новосибирский концерт немецкой группы «Rammstein» — он был поклонником музыкантов. Немногословный парень после концерта оставил большой эмоциональный отзыв.

А вот фото с девушкой, которая якобы поссорила парней, нигде нет. Но в статусе с многоточием стоят слова из песни любимого музыкального коллектива: «Will dich lieben und verdammen» — «Хочу любить и проклинать тебя».

— Честно говоря, про его личную жизнь я ничего не знаю и про эту девушку не слышала, — отмечает Диляра Сунгатулина. — Могу только сказать, что Паша был хорошим мальчиком и явно не заслуживал такой расправы. Никто не имеет права решать, кому жить, а кому нет.

Напомни, в субботу 29 июня, в ТЦ «Эдем», что в Академгородке, молодой ревнивец расстрелял сотрудника KFS, парень погиб на месте, после свел счеты с жизнью и сам стрелок. Официальная версия произошедшего — неразделенная любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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