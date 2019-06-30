Это видео заставит «залипнуть»: девушки-змеи синхронно выгибают спины
На странице танцевальной группы Shake it появилось видео грациозного танца. Он был поставлен под руководством новосибирского преподавателя Дарьи Муромской.
— Танец поставлен в жанре Strip plastic, который очаровывает и притягивает взгляды окружающих. Занимаясь этим направлением, можно научиться любить свое тело, начать чувствовать себя легко и уверенно, — рассказывает девушка.
По словам Дарьи, девочки занимаются с сентября и номер поставили быстро. Тренировались около месяца, основной упор делали на синхронность движений. Сильно сложных трюков в постановке нет.
— Танец подготовлен в рамках тренировок в школе. Девочкам нравится пробовать что-то новое, снимать видео и смотреть на результат, — рассказала Дарья.
Танцем прониклись и зрители, оставившие комментарии на странице танцовщицы.
— Девочки, очень красиво. Такие молодцы! Я три раза пересмотрела видео.
— Очень красиво. Синхронные перетекания особенно завораживают, вы похожи на змей, в хорошем смысле.
— Отличная пластика!
Сибирячки исполнили завораживающий синхронностью танец.
ИСТОЧНИК KP.RU