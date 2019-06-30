Это видео заставит «залипнуть»: девушки-змеи синхронно выгибают спины

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-30T13:31:15+03:00

Девушки танцевали и стоя, и лежа. Фото: Кадр из ролика instagram.com/alina_hohlova/

На репетицию номера ушел всего месяц

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На странице танцевальной группы Shake it появилось видео грациозного танца. Он был поставлен под руководством новосибирского преподавателя Дарьи Муромской.

— Танец поставлен в жанре Strip plastic, который очаровывает и притягивает взгляды окружающих. Занимаясь этим направлением, можно научиться любить свое тело, начать чувствовать себя легко и уверенно, — рассказывает девушка.

По словам Дарьи, девочки занимаются с сентября и номер поставили быстро. Тренировались около месяца, основной упор делали на синхронность движений. Сильно сложных трюков в постановке нет.

— Танец подготовлен в рамках тренировок в школе. Девочкам нравится пробовать что-то новое, снимать видео и смотреть на результат, — рассказала Дарья.

Танцем прониклись и зрители, оставившие комментарии на странице танцовщицы.

— Девочки, очень красиво. Такие молодцы! Я три раза пересмотрела видео.

— Очень красиво. Синхронные перетекания особенно завораживают, вы похожи на змей, в хорошем смысле.

— Отличная пластика!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717528" frameborder="0"></iframe> Сибирячки исполнили завораживающий синхронностью танец.

ИСТОЧНИК KP.RU