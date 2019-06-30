«Это просто зависть»: жители закидали неправильно припаркованный «Порше» мусором

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-30T12:00:31+03:00

Дорогой автомобиль обложили со всех сторон мешками с мусором. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Фотография с «Порше» в куче мусорных мешков появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». Так жители дома решили бороться с автохамом, поставившим своего «коня» на мусорной площадке.

— Вот так жители центра утилизируют старые авто, — написал автор фотографии.

Жильцы решили забросать машину мусорными пакетами со всех сторон. Теперь автомобилисту нужно разобрать всю эту свалку и подумать, стоит ли еще раз ставить на забетонированный постамент свою машину.

Но не все в группе поддержали идею «учителей»:

— Мастер парковки станет мастером по распиныванию мусорных пакетов, как в футбол поиграет и всего лишь.

— Машина стоит на асфальтированной площадке, вполне возможно, что парковочных мест нет. За машиной мусорных баков нет, следовательно, это не площадка под мусор. За машиной видно горы мусора. Выходит, кто кидал мусор обычные свиньи.

— Лучше свое внимание обратили бы на грязь во дворе, а не на дорогую машину, припаркованную неправильно. Были бы «жигули», все бы мимо прошли. Тут не столько факт неправильной парковки, а просто зависть, — считают подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU