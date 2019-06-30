2019-06-30T11:04:46+03:00
Общество

«Сегодня траур, а не праздник»: возмущенные новосибирцы требуют отменить салют у ТЦ «Эдем»

Менее суток назад там произошла стрельба: погибли двое
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы возмущены тем, что руководство "Эдема" не отменила праздник после стрельбы накануне. Фото: соцсетиНовосибирцы возмущены тем, что руководство "Эдема" не отменила праздник после стрельбы накануне. Фото: соцсети
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После того, как в ТЦ «Эдем» произошло ЧП, представители торгового центра опубликовали объявление в своей официальной группе в соцсетях. Администрация хотела успокоить посетителей, а вышло наоборот — жители Академгородка возмущены цинизмом руководства «Эдема».

— Уважаемые жители города, спешу успокоить вас, проинформировать о случившемся, и прокомментировать ситуацию из первых уст. В ТРК «Эдем» сегодня около 22:00 произошла бытовая ссора на фоне неразделенной любви. В целях безопасности наши гости без паники были эвакуированы на улицу. Пострадавших среди посетителей нет. ТРК «Эдем» функционирует в том же режиме. Завтрашнее мероприятие состоится. Всех приглашаем на празднование Дня города, — говорится в сообщении.

В программе празднования Дня города по-прежнему значится: в воскресенье, 30 июня, в 22.50 посмотреть на красочные фейерверки можно около ТРК «Эдем» по улице Кутателадзе, 4/4.

По словам коллеги погибшего сотрудника кафе, Диляры Сунгатулиной, этично было бы отменить развлекательное мероприятие. Девушка уверена, что так бы руководство «Эдема» проявило человеческое отношение к случившемуся:

— Я с этим человеком проработала около года бок о бок, и мне искренне жаль, что такое может произойти в ТЦ третьего города страны! Администрация торгового центра явно не в себе. Вы серьезно приглашаете к себе детей после такого? Где безопасность? И как вам вообще удается связывать два абсолютно разных события?! Нет слов.

— Высказали бы соболезнования родным умерших. Сегодня траур, но не праздник. Вчера у нас сидели там семьи с детьми: кто-то праздновал памятные даты, кто-то пришел на романтический ужин. И все закончилось стрельбой! Страшно то, что в одну минуту ты можешь быть самым счастливым, в другую — тебя вдруг застрелили, — комментируют другие.

Также новосибирцы возмущены тем, что эвакуационные выходы были закрыты и требуют дать внятный комментарий, почему так случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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