Мотор зачирикал: птенчиков трясогузки спас внимательный автомобилист
Информация о маленьких птенцах появилась в паблике «Центр реабилитации диких животных». Туда они поступили 2 недели назад из 5 микрорайона Новосибирска.
— Их вытащили из-под капота машины. Автомобилем долго не пользовались, а когда владельцы решили завести машину, то обнаружили птенцов, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск волонтер Алиса Богомолова.
Шесть птенцов привезли к добровольцу из центра уже подросшими, все они здоровы. Пока мама была рядом, она хорошо их кормила. Любимое лакомство птенцов — сверчки, только они должны быть обязательно очищенными.
Фото с места "эвакуации" птенцов. Фото: ЦРДЖ
— То, что их отлучили от мамы, не беда. Она увидит, что птенцов нет, полетает немного, и материнский инстинкт сам отключится, — говорит Алиса Богомолова.
Совсем скоро трясогузки начнут самостоятельно питаться и летать. Через неделю волонтер центра планирует отпустить птенцов на волю в самостоятельную жизнь.
Птенцов трясогузки вытащили из-под капота. Процесс кормления.
ИСТОЧНИК KP.RU