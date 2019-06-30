Мотор зачирикал: птенчиков трясогузки спас внимательный автомобилист

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-30T11:45:39+03:00

Птенцы здоровые, хорошо едят, скоро их отпустят на волю

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Информация о маленьких птенцах появилась в паблике «Центр реабилитации диких животных». Туда они поступили 2 недели назад из 5 микрорайона Новосибирска.

— Их вытащили из-под капота машины. Автомобилем долго не пользовались, а когда владельцы решили завести машину, то обнаружили птенцов, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск волонтер Алиса Богомолова.

Шесть птенцов привезли к добровольцу из центра уже подросшими, все они здоровы. Пока мама была рядом, она хорошо их кормила. Любимое лакомство птенцов — сверчки, только они должны быть обязательно очищенными.

Фото с места "эвакуации" птенцов. Фото: ЦРДЖ

— То, что их отлучили от мамы, не беда. Она увидит, что птенцов нет, полетает немного, и материнский инстинкт сам отключится, — говорит Алиса Богомолова.

Совсем скоро трясогузки начнут самостоятельно питаться и летать. Через неделю волонтер центра планирует отпустить птенцов на волю в самостоятельную жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717503" frameborder="0"></iframe> Птенцов трясогузки вытащили из-под капота. Процесс кормления.

ИСТОЧНИК KP.RU