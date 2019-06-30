Ничего святого: новосибирец ограбил пенсионерку возле банкомата
Видео с моментом ограбления опубликовали на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Женщина сняла из банкомата 1500 рублей и отошла, чтобы убрать их. На кадрах видно, как молодой человек подозрительно ходит из стороны в сторону, потом подбегает к старушке и резко выхватывает кошелек. Женщина сразу позвонила в полицию.
— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 40-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж жителя города Новосибирска, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
Как выяснилось позже, мужчина потратил украденные средства на собственные нужды.
Сейчас для грабителя выбирают меру пресечения, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
Сибиряк подкараулил пенсионерку у банкомата.
ИСТОЧНИК KP.RU