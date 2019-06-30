2019-06-30T09:27:18+03:00
Происшествия

Ничего святого: новосибирец ограбил пенсионерку возле банкомата

Он забрал у пожилой женщины полторы тысячи рублей [видео]
Анна ПАШАГИНА
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Сибиряк караулил старушку возле банкомата. Фото: ГУ МВД по НСОСибиряк караулил старушку возле банкомата. Фото: ГУ МВД по НСО
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Видео с моментом ограбления опубликовали на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина сняла из банкомата 1500 рублей и отошла, чтобы убрать их. На кадрах видно, как молодой человек подозрительно ходит из стороны в сторону, потом подбегает к старушке и резко выхватывает кошелек. Женщина сразу позвонила в полицию.

— Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 40-летнего ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за грабеж жителя города Новосибирска, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Как выяснилось позже, мужчина потратил украденные средства на собственные нужды.

Сейчас для грабителя выбирают меру пресечения, возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Сибиряк подкараулил пенсионерку у банкомата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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