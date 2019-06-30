Перелет с огоньком: в самолете «Новосибирск — Анталья» загорелось зарядное устройство

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-30T08:18:32+03:00

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Информация о возгорании появилась на сайте tourdom.ru. Рейс N4 1889 авиакомпании Nordwin летел из Новосибирска в Анталью. По словам одного из пассажиров, около 7 утра в салоне произошло ЧП. Что-то горело в районе багажной полки, там где лежит ручная кладь. Туристы услышали хлопок, а затем появился дым. Пассажиры немедленно сообщили о случившемся бортпроводникам.

Экипаж быстро отреагировал на случившееся. Мини-пожар затушили бутылками с водой и достали предмет из-за которого произошло возгорание. Как говорят очевидцы, это было зарядное устройство. Бортпроводники убрали его в металлический контейнер.

Корреспондент КП-Новосибирск отправил запрос о случившемся в авиакомпанию Nordwin и Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU