2019-06-30T07:07:42+03:00
Общество

«Мой ребенок проглотил проволоку»: сибирячка заказала детский торт с железным ингредиентом

Женщина возмущена тем, что ее не предупредили
Анна ПАШАГИНА
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Усы кота Матроскина оказались из проволоки. Фото: instagram.com/revizor.nsk/Усы кота Матроскина оказались из проволоки. Фото: instagram.com/revizor.nsk/
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В Instagram на странице revizor.nsk подписчица выложила фото торта, в котором не все ингредиенты оказались съедобные.

Женщина заказала в одной из кондитерских Новосибирска сладкий подарок на день рождения сына. Фигурку из мастики в виде кота Матроскина она выбрала на сайте. Торт был доставлен во время, и праздник мог бы пройти удачно, но что-то пошло не так. Именинник начал есть торт, и проглотил непонятный предмет.

— В детском торте усы кота были сделаны из проволоки. И скорее всего, именно из канцелярских скрепок. А сверху были просто покрыты шоколадной мастикой. Я была в шоке, когда ребенок выплюнул изо рта проволоку! Один ус отвалился раньше, я его выбросила, четыре от выплюнул, получается один проглотил, — пишет женщина.

Женщина говорит, что о проволоке в составе торта ее не предупреждали.

Отзыв сибирячки подписчики revizor.nsk восприняли не однозначно:

— Не знаю, я заказываю торты с мастикой, и там всегда есть не пищевая проволока. Но когда забираешь заказ, всегда говорят где, и, да, обычно это усы или фигурки воткнутые.

— Я в шоке от этих инстамамочек. У ребенка в пищеводе проволока, а она сидит в инстаграме, пост пишет. Вы что ждете? Срочно скорую.

— Естественный отбор. Неужели ребенок в 5 лет не научился отличать съедобное от несъедобного?

Те самые проволоки без шоколада. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Те самые проволоки без шоколада. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

ИСТОЧНИК KP.RU

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