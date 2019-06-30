Погода на день в Новосибирске: 30 июня небольшой дождь
Синоптики рассказали о погоде на 30 июня. В первой половине дня температура воздуха составит 13-15 градусов, днем — до 20 градусов, ливней не ожидается, но местами небольшой дождь возможен, ночью — гроза. Весь день будет переменная облачность. Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, местами до 15.
— В Новосибирской области также будет переменная облачность и где-то дождь. В основном осадки будут выпадать ночью, утром — туман, — отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Как сообщает GISMETEO, вся предстоящая неделя будет дождливой с грозами. Несмотря на плохую погоду, на улице будет тепло: в среднем температура воздуха составит — 25 градусов. А уже к выходным в город придет солнце и жара, до 29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU