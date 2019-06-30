Погода на день в Новосибирске: 30 июня небольшой дождь

СЕГОДНЯ 05:58 2019-06-30T05:58:01+03:00

В День города ожидается прохладная погода, осадки не существенные, а ночью возможна гроза

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Синоптики рассказали о погоде на 30 июня. В первой половине дня температура воздуха составит 13-15 градусов, днем — до 20 градусов, ливней не ожидается, но местами небольшой дождь возможен, ночью — гроза. Весь день будет переменная облачность. Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, местами до 15.

— В Новосибирской области также будет переменная облачность и где-то дождь. В основном осадки будут выпадать ночью, утром — туман, — отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Как сообщает GISMETEO, вся предстоящая неделя будет дождливой с грозами. Несмотря на плохую погоду, на улице будет тепло: в среднем температура воздуха составит — 25 градусов. А уже к выходным в город придет солнце и жара, до 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU