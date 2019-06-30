2019-06-30T05:58:01+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 30 июня небольшой дождь

В День города ожидается прохладная погода, осадки не существенные, а ночью возможна гроза
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
На День города в Новосибирске возможен дождь.На День города в Новосибирске возможен дождь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде на 30 июня. В первой половине дня температура воздуха составит 13-15 градусов, днем — до 20 градусов, ливней не ожидается, но местами небольшой дождь возможен, ночью — гроза. Весь день будет переменная облачность. Порывы ветра составят 5-10 метров в секунду, местами до 15.

— В Новосибирской области также будет переменная облачность и где-то дождь. В основном осадки будут выпадать ночью, утром — туман, — отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Как сообщает GISMETEO, вся предстоящая неделя будет дождливой с грозами. Несмотря на плохую погоду, на улице будет тепло: в среднем температура воздуха составит — 25 градусов. А уже к выходным в город придет солнце и жара, до 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перелет с огоньком: в самолете «Новосибирск — Анталья» загорелось зарядное устройство
«Мой ребенок проглотил проволоку»: сибирячка заказала детский торт с железным ингредиентом
«Неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC»: в новосибирском торговом центре совершено вооруженное преступление
Хлеще Шурыгиной: после интима на улице сибирячка обвинила любовника в изнасиловании
Уступили Екатеринбургу: эксперты подсчитали количество автомобилей в Новосибирске
Женщину-кошку знакомый сбросил за балкон 10 этажа, но она выжила и добилась приговора виновнику
Под страхом денежной реформы: пенсионеры поменяли 41 тысячу рублей на билеты «банка приколов»
Подростку вынесли приговор за то, что поил приятеля колой с алкоголем
Нашел в тайнике 5 килограммов героина: в Новосибирске вынесли приговор наркодилеру
«Я хочу вам облегчить жизнь» - сбежавшие из дома школьницы пустили розыск по ложному следу
Доигрались: коллекторов наказали за звонки жительнице Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 29 июня будет град
Погода на День города в Новосибирске: 30 июня возможно резкое похолодание
«Утенок» и другие: в Новосибирске пройдет военно-технический форум «Армия-2019»
Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», будет представлять Сибирь на конкурсе Минобороны
Пропали 17 машин: новосибирец продавал арендованные автомобили
Выпускной без огонька: мэрия объяснила, почему не было обещанного фейерверка на набережной
Теперь раскаивается: сибиряк продавал в Казахстан металл, применяемый в ядерных целях
Воспламенился газ: в Новосибирске из пятиэтажки эвакуировали 15 человек
Партия «Родина» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска
Электорат, скидывайся: бывший депутат собирает деньги на запись музыкального альбома
Улицы Новосибирска помоют бесплатным шампунем