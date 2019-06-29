2019-06-29T17:54:28+03:00
Происшествия

Хлеще Шурыгиной: после интима на улице сибирячка обвинила любовника в изнасиловании

Жительница села Кочки заявила на бывшего мужа своей сестры. Она обвинила его в изнасиловании, но оказалось, все было добровольно
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Диану Шурыгину суд, все-таки, признал правой. А вот жительницу Новосибирской области - нет. ФОТО: Первый канал, Пусть говорят.Диану Шурыгину суд, все-таки, признал правой. А вот жительницу Новосибирской области - нет. ФОТО: Первый канал, Пусть говорят.
Изменить размер текста:

Под Новосибирском 37-летний мужчина чуть не попал под тяжкую статью. Давняя знакомая написала на него в полицию. Заявила, что вечером зажал на безлюдной хоккейной коробке и изнасиловал.

Заявление передали в Следственный комитет, началась проверка, и… показания стали расходиться с фактами.

- Медики не обнаружили никаких повреждений. Ни на половых органах, ни на теле, хотя женщина утверждала, что насильник ее ударил, - рассказал КП-Новосибирск местный житель, посвященный в детали дела.

В конце концов, 31-летняя Светлана призналась, что солгала. У нее действительно был интим с этим мужчиной, действительно – на хоккейной коробке. Но все было по обоюдному согласию. И не в первый раз.

Причина ложного доноса – отношения с сестрой. Та раньше была замужем за этим мужчиной и до сих пор живет с ним. Каким-то образом узнала, что у Светланы что-то было с ее экс-супругом. Устроила ей допрос с пристрастием. Тогда Света и заверила, что все случилось помимо ее воли.

Помощник прокурора Кочковского района Константин Шишов подтвердил КП-Новосибирск, что местная жительница была уличена в заведомо ложном заявлении о преступлении и за это получила приговор.

- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца условно, с испытательным сроком 1 год, - сказал Шишов.

Кстати, в приговоре есть еще одна интересная деталь. Суд обязал женщину лечиться от алкоголизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Неизвестный выстрелил из ружья в сотрудницу KFC»: в новосибирском торговом центре совершено вооруженное преступление
Уступили Екатеринбургу: эксперты подсчитали количество автомобилей в Новосибирске
Женщину-кошку знакомый сбросил за балкон 10 этажа, но она выжила и добилась приговора виновнику
Под страхом денежной реформы: пенсионеры поменяли 41 тысячу рублей на билеты «банка приколов»
Подростку вынесли приговор за то, что поил приятеля колой с алкоголем
Нашел в тайнике 5 килограммов героина: в Новосибирске вынесли приговор наркодилеру
«Я хочу вам облегчить жизнь» - сбежавшие из дома школьницы пустили розыск по ложному следу
Доигрались: коллекторов наказали за звонки жительнице Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 29 июня будет град
Погода на День города в Новосибирске: 30 июня возможно резкое похолодание
«Утенок» и другие: в Новосибирске пройдет военно-технический форум «Армия-2019»
Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», будет представлять Сибирь на конкурсе Минобороны
Пропали 17 машин: новосибирец продавал арендованные автомобили
Выпускной без огонька: мэрия объяснила, почему не было обещанного фейерверка на набережной
Теперь раскаивается: сибиряк продавал в Казахстан металл, применяемый в ядерных целях
Воспламенился газ: в Новосибирске из пятиэтажки эвакуировали 15 человек
Партия «Родина» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска
Электорат, скидывайся: бывший депутат собирает деньги на запись музыкального альбома
Улицы Новосибирска помоют бесплатным шампунем