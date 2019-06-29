Хлеще Шурыгиной: после интима на улице сибирячка обвинила любовника в изнасиловании
Под Новосибирском 37-летний мужчина чуть не попал под тяжкую статью. Давняя знакомая написала на него в полицию. Заявила, что вечером зажал на безлюдной хоккейной коробке и изнасиловал.
Заявление передали в Следственный комитет, началась проверка, и… показания стали расходиться с фактами.
- Медики не обнаружили никаких повреждений. Ни на половых органах, ни на теле, хотя женщина утверждала, что насильник ее ударил, - рассказал КП-Новосибирск местный житель, посвященный в детали дела.
В конце концов, 31-летняя Светлана призналась, что солгала. У нее действительно был интим с этим мужчиной, действительно – на хоккейной коробке. Но все было по обоюдному согласию. И не в первый раз.
Причина ложного доноса – отношения с сестрой. Та раньше была замужем за этим мужчиной и до сих пор живет с ним. Каким-то образом узнала, что у Светланы что-то было с ее экс-супругом. Устроила ей допрос с пристрастием. Тогда Света и заверила, что все случилось помимо ее воли.
Помощник прокурора Кочковского района Константин Шишов подтвердил КП-Новосибирск, что местная жительница была уличена в заведомо ложном заявлении о преступлении и за это получила приговор.
- Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 3 месяца условно, с испытательным сроком 1 год, - сказал Шишов.
Кстати, в приговоре есть еще одна интересная деталь. Суд обязал женщину лечиться от алкоголизма.
ИСТОЧНИК KP.RU