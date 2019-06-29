Женщину-кошку знакомый сбросил за балкон 10 этажа, но она выжила и добилась приговора виновнику
В Новосибирске суды разбираются со сложным делом: мужчина обвиняется в покушении на убийство. Наказания для него добивается женщина, которая выжила.
Инцидент между 29-летним Ильей Курковым и его 30-летней знакомой произошел еще год назад. Вместе выпили, находясь в квартире у женщины. Судя по всему, гость рассчитывал на интим, но хозяйка отказала. Оставшийся без удовольствия кавалер не мог этого стерпеть.
- В состоянии алкогольного опьянения нанес удары рукой по левой щеке потерпевшей. В последующем, высказывая угрозу убийством, схватил ее и пытался скинуть с балкона квартиры, которая о нижний выступ балкона и таким образом осталась жива, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Железнодорожного района Анатолий Стафиевский.
Согласно материалам суда, потерпевшая смогу забраться внутрь. При этом ее обидчик уже спал.
Суд признал Куркова виновным в покушении на убийство и вынес приговор: 6 лет и 1 месяц колонии строго режима. Но мужчина не согласен с наказанием. Он утверждает, что не пытался убить женщину, а та его оговаривает.
Осужденный обжаловал приговор, и теперь назначено новое рассмотрение. Теперь – в областном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU