Под страхом денежной реформы: пенсионеры поменяли 41 тысячу рублей на билеты «банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-29T12:37:56+03:00

Полиция разыскивает мошенниц, которые засветились перед видеокамерой и провернули аферу

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В Новосибирске пожилые супруги стали жертвами мошенниц. Произошло это 28 июня на Учительской, 24/1.

Две аферистки встретили пенсионеров у подъезда и разыграли сценку. Одна представилась социальным работником, другая – сотрудницей Пенсионного фонда.

- Сообщив о повышении пенсий и о том, что в ближайшее время якобы планируется обмен денежных купюр на новые, женщины предложили жертвам переписать имеющиеся в доме денежные купюры «для последующего обмена». В ходе «переписи» купюр одна из злоумышленниц подменила их на сувенирные билеты «банка приколов», - описывают схему в областном управлении МВД России.

Пенсионеры поверили мошенницам, но когда те уходили, одна из аферисток уронила купюру. Увидев, как упала пятитысячная банкнота, супруги догадались, что это – их деньги.

- 85-летняя пенсионерка потребовала отдать ей похищенные деньги, однако гражданка, подняв купюру, скрылась с места преступления вместе со своей сообщницей, - подводит итог МВД.

Пенсионеры таким образом потеряли 41 тысячу рублей. Они пошли в полицию, где сотрудники возбудили дело по статье «Грабеж». К удаче правоохранителей, мошенницы попали на запись видеокамеры, установленной на подъезде.

Полиция просит сообщить в органы тех, кто узнает преступниц. Телефоны: (383) 232-20-02, 232-19-61, 232-20-09.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717406" frameborder="0"></iframe> «Соцработник» и «сотрудница ПФР» обманули пенсионерку на 41 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU