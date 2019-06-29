Подростку вынесли приговор за то, что поил приятеля колой с алкоголем

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-29T08:16:57+03:00

Подросток получил приговор за то, что угощал приятеля. Фото: Алексей ФОКИН

Сначала лицеиста из Новосибирской области штрафовали за спаивание несовершеннолетнего. Потом против него возбудили уголовное дело

Изменить размер текста: A A

Подростку вынесли приговор за то, что угощал приятеля алкогольным коктейлем. Поводом для суда стала разница в возрасте: если самому виновнику уже исполнилось 18, то его товарищ был несовершеннолетним – 16 лет.

Под уголовное дело попал воспитанник Кочковского аграрного лице. Он угощал приятеля сначала пивом, потом алкогольным коктейлем со вкусом колы.

«Его соседу по комнате было 16 лет» - прокурор рассказал об уголовном деле по редкой статье. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Первоначально органы правопорядка привлекали 18-летнего лицеиста по административной статье. Комиссия по делам несовершеннолетних принимала решение о наложении штрафа от 1,5 до 2 тысяч рулей – это было дважды. Но был установлен и третий случай, после чего было возбуждено уголовное дело, - рассказал КП-Новосибирск прокурор Кочковского района Денис Кислицын. - Прокуратурой дело было направлено в суд.

В итоге за спаивание приятеля юноше дали 200 часов обязательных работ.

Прокурор пояснил, что спаивание несовершеннолетних наказывают по административному кодексу, но если это происходит регулярно, тогда уже действует уголовный.

ИСТОЧНИК KP.RU