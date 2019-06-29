Нашел в тайнике 5 килограммов героина: в Новосибирске вынесли приговор наркодилеру
В Новосибирске вынесли приговор наркодилеру. Ему дали 9 лет и 10 месяц колонии строгого режима. Кроме этого, суд приговорил преступника к выплате штрафа – 900 тысяч рублей.
О том, как задержали 35-летнего оптовика, сообщает областное управление МВД России. Его остановили в Ленинском районе после похода к тайнику.
- При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного пакет с порошкообразным веществом, который он забрал из «тайника-закладки» у дома по улице Дукача. По результатам исследования изъятое вещество оказалось героином общей массой около 5 килограммов, - комментирует МВД. - Мужчина через сеть Интернет получил от неустановленного лица сообщение об адресе расположения «тайника-закладки» с оптовой партией наркотиков.
По данным полиции, оптовая партия предназначалась для дальнейшей торговли в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU