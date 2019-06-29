Нашел в тайнике 5 килограммов героина: в Новосибирске вынесли приговор наркодилеру

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-29T07:56:30+03:00

35-летний преступник попался с поличным. Его задержали, когда тот взял пакет с грузом

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В Новосибирске вынесли приговор наркодилеру. Ему дали 9 лет и 10 месяц колонии строгого режима. Кроме этого, суд приговорил преступника к выплате штрафа – 900 тысяч рублей.

О том, как задержали 35-летнего оптовика, сообщает областное управление МВД России. Его остановили в Ленинском районе после похода к тайнику.

- При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного пакет с порошкообразным веществом, который он забрал из «тайника-закладки» у дома по улице Дукача. По результатам исследования изъятое вещество оказалось героином общей массой около 5 килограммов, - комментирует МВД. - Мужчина через сеть Интернет получил от неустановленного лица сообщение об адресе расположения «тайника-закладки» с оптовой партией наркотиков.

По данным полиции, оптовая партия предназначалась для дальнейшей торговли в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU