Погода на День города в Новосибирске: 30 июня возможно резкое похолодание
30 июня Новосибирск празднует свой день рождения. Всех интересует, какая погода ожидается на День города. На этот вопрос отвечают в Западно-сибирском гидрометцентре:
- В воскресенье столбик термометра будет находиться на отметке 20 градусов. В течение дня температура будет удерживаться на данном уровне, а к вечеру ожидается значительное похолодание.
По данным сервиса Яндекс.Погда, вечером 30 июня температура может опуститься вовсе до 13 градусов. При этом горожан также ожидает переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до отметки 750 милиметров ртутного столба.
За пределами города температура днем будет оставаться на отметке 20 градусов, а ночью опустится чуть ниже, чем в городе, до 9 градусов. В течение дня также ожидается небольшая облачность.
ИСТОЧНИК KP.RU