Погода на День города в Новосибирске: 30 июня возможно резкое похолодание

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-28T18:27:07+03:00

Вечером в Новосибирске на День города похолодает. Фото: Влад КОМЯКОВ

Днем температура будет держаться на уровне 20 градусов, к вечеру синоптики обещают понижение до 13 градусов

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30 июня Новосибирск празднует свой день рождения. Всех интересует, какая погода ожидается на День города. На этот вопрос отвечают в Западно-сибирском гидрометцентре:

- В воскресенье столбик термометра будет находиться на отметке 20 градусов. В течение дня температура будет удерживаться на данном уровне, а к вечеру ожидается значительное похолодание.

По данным сервиса Яндекс.Погда, вечером 30 июня температура может опуститься вовсе до 13 градусов. При этом горожан также ожидает переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра будут достигать 4 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до отметки 750 милиметров ртутного столба.

За пределами города температура днем будет оставаться на отметке 20 градусов, а ночью опустится чуть ниже, чем в городе, до 9 градусов. В течение дня также ожидается небольшая облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU