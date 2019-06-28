«Утенок» и другие: в Новосибирске пройдет военно-технический форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-28T18:03:33+03:00

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В Новосибирске, с 28 по 30 июня, на территории аэропорта Толмачево пройдет Международный военно-технический форум «Армия — 2019».

В рамках форума в Новосибирск прилетели многоцелевой истребитель Су-34 и фронтовой бомбардировщик Су-24. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в небо самолеты не поднимутся, будут участвовать лишь в статическом показе, в качестве выставочных образцов. У каждого желающего будет возможность поближе рассмотреть военную технику.

— По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов «4+». Среди особенностей самолета — увеличенная до 4 тысяч километров дальность полета, максимальная скорость — до 1900 км/час, а также новейшая система управления вооружением, — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, участники форума смогут увидеть другие образцы современного вооружения, военной и специальной техники, а так же познакомятся с выставочными образцами из музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона и предприятиями военно-промышленного комплекса. Желающие смогут примерить на себя экипировку российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU