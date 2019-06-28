2019-06-28T17:49:05+03:00
Звезды

Школьница, перепевшая песню «Дорога в ад», будет представлять Сибирь на конкурсе Минобороны

Настя Першикова из шоу «Голос.Дети» стала одной из 15 участников, которые будут представлять свои регионы на конкурсе в Москве
Алена КУЛЕШОВА
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Настя Першикова в клипе на патриотическую песню. Фото: Кадр из видеоНастя Першикова в клипе на патриотическую песню. Фото: Кадр из видео
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Новосибирская школьница, участвовавшая в известном телеконкурсе, отправится на новое испытание.

— Мы очень рады, что у нас получилось попасть на конкурс Минобороны, это было очень неожиданно для нас, — поделилась мама Насти, Лиана Першикова, — ведь претендентов отбирали из всех регионов Сибири. Для нас большая честь представлять наш регион на мероприятии такого уровня.

Девочка из "Голос.Дети" отправится на конкурс Минобороны с новой песней.Поздравляем всех с Великим Днем Победы!!!

Мама юной конкурсантки рассказала, что Настя очень активная девочка, она старается не упускать возможность поучаствовать в интересных для нее мероприятиях.

Родители отмечают, что это первый конкурс, в котором организаторы обещали оплатить перелет и проживание. Главным призом станет возможность записать свою собственную песню и снять клип.

Настя не новичок на этом поприще: за свои 14 лет юная певица уже успела поучаствовать в таких проектах как «Голос дети», «Детское Евровидение» и спеть со знаменитыми звездами эстрады. Ее перепевка известной песни «Дорога в ад» в свое время стала хитом на «ютуб» и собрала около миллиона просмотров.

Девочка спела "Дорогу в ад", и это понравилось Максиму Фадееву.Подписывайте на нас ВК http://vk.com/voicekids1tv ФБ https://www.facebook.com/voicekids1tv Сайт http://www.1tv.ru/voicekids

Также Настя Першикова играет в театре «Красный Факел», третий год занимается в театральной студии Константина Хабенского «Жить на Севере», в этом году девочка вступила в ряды «Юнармии» при отряде «Алые паруса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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