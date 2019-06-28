Пропали 17 машин: новосибирец продавал арендованные автомобили

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-28T17:25:11+03:00

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Новосибирец придумал хитрую схему обогащения за счет компании по лизингу авто. Мужчина взял в аренду с возможностью последующего выкупа иномарки, отдал компании часть аванса, а потом пропал. Машины же, взятые по договору, были успешно проданы другим людям.

— Он отдавал своим покупателям только доверенность, никаких других документов не было, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин, — потом он говорил, что у него проблемы с лизинговой компанией, просил вернуть автомобиль назад, и после этого исчезал вместе с машиной.

Поскольку преступник заключал официальные договоры при аренде автомобилей, найти его не составило труда. Но на данный момент удалось изъять всего одну машину. Всего им было «приобретено» 18 авто, а общая сумма материального ущерба, нанесенного организации и несостоявшимся покупателям, составила свыше 10 миллионов рублей.

Подсудимый Балдабай Илюкин так и не раскрыл местонахождение 17 автомобилей, найдено было только одно авто. Интересно, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Сегодня суд ему вынес новый приговор в виде 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU