Теперь раскаивается: сибиряк продавал в Казахстан металл, применяемый в ядерных целях

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-28T17:27:25+03:00

Менеджер наладил запретные международные поставки и попал под редкую уголовную статью «незаконный экспорт материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения»

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Новосибрский менеджер из одной крупной фирмы Вадим Попков решил увеличить объем продаж нелегальным способом. Компания производила высокопрочный алюминий в виде прутьев, сибиряк же, как начальник отдела внешнеэкономической деятельности, решил продавать их за границу — в Казахстан.

— Дело в том, что алюминиевые прутья, которые продавал новосибирец, являются товаром двойного назначения, помимо вполне мирных целей могут использоваться в качестве сырья для оборонной промышленности, — пояснил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин. — На такие товары требуется специальные лицензия при вывозе их из страны. К примеру, этот же алюминий мог быть использован для строительства авиатехники и различных боеприпасов, в ядерных целях. Попков был прекрасно осведомлен о том, что он нарушает закон.

Прутья сибиряк продавал частным организациям в Казахстане. Во время первой поставки ему удалось продать примерно 301 килограмм прутьев, следующая поставка принесла Попкову почти миллион рублей и составила уже свыше 5 тонн. Деньги менеджер складывал не в карман, трудился на благо фирмы, но и себе при этом бонусы зарабатывал.

За дело взялись сотрудники областного УФСБ. Возбудили дело по статье «Незаконный экспорт сырья, материалов, оборудования, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения».

В своем преступлении начальник отдела раскаялся и всячески помогал следствию. Теперь неудачливому продавцу грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет, а также штраф. Однако фирма, где работает Попков, написала в суд коллективное письмо с просьбой смягчить приговор сотруднику. На своем рабочем месте начальник теперь понижен до ведущего менеджера продаж, обещает больше не обманывать закон. Свой приговор он услышит 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU