Партия «Родина» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-28T15:59:04+03:00

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В Новосибирске закончилось тайное голосование Совета регионального отделения «Родины». Во время него решался вопрос, кто будет представлять партию на дополнительных выборах в Совет депутатов Новосибирска.

Напомним, вакантным место в горсовете стало после смерти одного из самых народных депутатов — Дмитрия Прибаловца. Партия «Родина» поддержала кандидатуру его родственника — Игоря Рытикова — именно он будет выдвигаться по одномандатному избирательному округу №12 от партии. О кандидате известно, что ему 54 года, долгое время занимал должность заместителя директора производственного монтажно-строительного предприятия «Электрон».

Добавим, что также 8 сентября этого года состоятся в Новосибирске и выборы мэра. Пока партия «Родина» официально не назвала своего кандидата. Имя огласит 3 июля во время региональной конференции партии, в которой примет участие председатель «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Очередная конференция регионального отделения партии «Родина» состоится 3 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU