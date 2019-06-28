2019-06-28T13:18:46+03:00
Звезды

Электорат, скидывайся: бывший депутат собирает деньги на запись музыкального альбома

Аркадий Белов, разочаровавшись во власти, взялся за музыку. Он говорит слушателям, что сейчас все делает от души
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Аркадий Белов сначала был депутатом, теперь - певец. Фото: кадр из видеоАркадий Белов сначала был депутатом, теперь - певец. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Новосибирский экс-депутат горсовета создал свою музыкальную группу, а сейчас на краудфандинговой платформе собирает деньги на запись второго альбома.

— Я и все музыканты нашей группы живем в Сибири, и все наши песни о тебе, обо мне, о нас. И все что мы делаем, мы делаем от души, — говорит Аркадий Белов в сопровождающем видеоролике.

Белов занимал пост депутата городского совета Новосибирска с 2005 по 2010 год, потом стал начальником муниципальной службы парковки. Но, по словам самого Аркадия, душа его всегда была предана музыке. Для того чтобы записать альбом группе требуется 200 тысяч рублей, пока фанаты набрали только 2000 рублей.

Аркадий рассказал КП-Новосибирск о своей необычной биографии:

— В какой-то момент, я понял, что политика в том виде, в котором она существует сейчас — не для меня. Я понял, что не хочу этим заниматься на данный момент и решил оставить эту область.

Несмотря на то, что Аркадий не имеет музыкально образования, гитарой был увлечен с самого детства. Ему удалось создать рок-шансон группу «Аркан», состоящую из его друзей — профессиональных музыкантов. Все тексты и музыку для «Аркана» Аркадий пишет самостоятельно.

— Первый альбом «Рок дорог» мне предложили записать на самой студии, когда услышали там мою песню и оценили ее творческий потенциал, — утверждает Аркадий, — второй альбом мы планируем записать при поддержке нашей небольшой, но преданной аудитории.

Экс-депутат занялся музыкой, теперь собирает деньги на альбом у жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицы Новосибирска помоют бесплатным шампунем
«Нельзя превращать выборы в игру»: облизбирком объяснил, почему строит самовыдвиженцам препятствия
Дети, парящие в воздухе: тренер снял яркое видео про ребят-ушуистов
Не дождались коммунальщиков: жильцы улицы решили отремонтировать водопровод и погибли под обвалившейся землей
Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море
Мило и трогательно: котик с протезированными лапками учится умываться
Как на ферме: новосибирцы жалуются на неприятный запах в центре города
Опубликовано фото «Коли Цыгана» — подозреваемого в убийстве езида-ростовщика на Гоголя
Лев мышей не ловит: крысы воруют мясо у самого грозного хищника зоопарка
«Это он или она»: новосибирцев смутила спортивная туника с яркими каблуками
Попил водицы: спасатели вытащили из колодца козла
Для садомазо: новосибирцев рассмешили банные веники в магазине
А о самолетах подумали? Сибиряки устроили опасное лазерное шоу на крыше
Квартиры с функциональными планировками в доме №3 в ЖК «Расцветай на Гоголя» уже доступны к продаже
«Она ненавидит автомобили и таранит их»: блондинку за рулем 13 трамвая обвинили в массовых ДТП
Погода на день в Новосибирске: 28 июня будет пасмурно и тепло
«Убил его Коля Цыган»: стало известно, за что расстреляли ростовщика в центре Новосибирска
«Я — тигрица»: девушка воткнула пилон в гору
Докопались до очков: подростки сняли, как избивают школьников-«ботаников»
«Начальник приказал»: сотрудники магазина мстят за использование их парковки
«Он на ней ездил»: в Новосибирске продают «Волгу» экс-губернатора Толоконского