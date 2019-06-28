Электорат, скидывайся: бывший депутат собирает деньги на запись музыкального альбома

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-28T13:18:46+03:00

Аркадий Белов сначала был депутатом, теперь - певец. Фото: кадр из видео

Аркадий Белов, разочаровавшись во власти, взялся за музыку. Он говорит слушателям, что сейчас все делает от души

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Новосибирский экс-депутат горсовета создал свою музыкальную группу, а сейчас на краудфандинговой платформе собирает деньги на запись второго альбома.

— Я и все музыканты нашей группы живем в Сибири, и все наши песни о тебе, обо мне, о нас. И все что мы делаем, мы делаем от души, — говорит Аркадий Белов в сопровождающем видеоролике.

Белов занимал пост депутата городского совета Новосибирска с 2005 по 2010 год, потом стал начальником муниципальной службы парковки. Но, по словам самого Аркадия, душа его всегда была предана музыке. Для того чтобы записать альбом группе требуется 200 тысяч рублей, пока фанаты набрали только 2000 рублей.

Аркадий рассказал КП-Новосибирск о своей необычной биографии:

— В какой-то момент, я понял, что политика в том виде, в котором она существует сейчас — не для меня. Я понял, что не хочу этим заниматься на данный момент и решил оставить эту область.

Несмотря на то, что Аркадий не имеет музыкально образования, гитарой был увлечен с самого детства. Ему удалось создать рок-шансон группу «Аркан», состоящую из его друзей — профессиональных музыкантов. Все тексты и музыку для «Аркана» Аркадий пишет самостоятельно.

— Первый альбом «Рок дорог» мне предложили записать на самой студии, когда услышали там мою песню и оценили ее творческий потенциал, — утверждает Аркадий, — второй альбом мы планируем записать при поддержке нашей небольшой, но преданной аудитории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717252" frameborder="0"></iframe> Экс-депутат занялся музыкой, теперь собирает деньги на альбом у жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU