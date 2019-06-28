Улицы Новосибирска помоют бесплатным шампунем

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-28T12:29:10+03:00

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Улицы Новосибирска перед Днем города помоют шампунем — особым средством для дорожных покрытий, которое устраняет грязь, остатки бензина и других нефтепродуктов. Сегодня коммунальщики помыли участок дороги на Вокзальной магистрали, а в ночь на воскресенье «генеральную уборку» сделают в Центральном и Советском районах на тех улицах, где пройдут главные праздничные мероприятия.

— Дорожники очистят проезжую часть тех магистралей, где в День города будут пешеходные зоны. Это площадь Ленина, Вокзальная магистраль, частично Красный проспект, площадь Пименова, Октябрьская магистраль и несколько улиц в Академгородке, — рассказал КП-Новосибирск руководитель Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк.

Реактивы для уборки взяли на Пермском заводе противогололедных материалов. Это пробники, которые сейчас достались городу бесплатно.

— Небольшое количество пробников шампуня нам дали на испытание. Если результат устроит, будем планировать закупать это средство на следующий год, — добавил в интервью КП-Новосибирск Юрий Сердюк.

В мэрии утверждают, что препарат произведен в России, экологически безопасен и имеет полный пакет разрешительной документации. Технология применения очень проста: сначала поливальные машины обрабатывают проезжую часть шампунем, а через 20 минут смывают водой.

ИСТОЧНИК KP.RU