2019-06-28T10:35:02+03:00
Спорт

Дети, парящие в воздухе: тренер снял яркое видео про ребят-ушуистов

Сергей Суховей надеется, что ролик поможет повысить популярность спорта
Алена КУЛЕШОВА
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Ребята кувыркаются в воздухе. Фото: кадр из видеоРебята кувыркаются в воздухе. Фото: кадр из видео
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Новосибирский тренер по ушу Сергей Суховей, опубликовал на своем YouTube канале видеоролик о летнем лагере для юных ушуистов. На кадрах ребята показывают приемы боя, есть моменты с парных и групповых тренировок. Красочное видео наполнено интересными моментами и трюками, где дети парят и кувыркаются в воздухе. Все это, по словам автора ролика, ежедневная жизнь детей в лагере.

-Мы стараемся сделать так, чтобы все эти яркие моменты в жизни ребят, остались у них не только в виде «сухих» грамот и медалей, но и в виде такого памятного видео, — рассказывает Сергей, — помимо спорта, я также занимаюсь фотографией и видеографией, поэтому со съемками проблем не возникло.

Но сохранение памятных моментов — это не единственная цель, которую преследует Сергей Суховей. По его словам, именно в такой форме, информация о спорте лучше воспринимается людьми.

— Хочется, чтобы спорт сам по себе набирал популярность среди людей, среди молодежи, — пояснил спортсмен, — а такие видео даже в некотором роде мотивируют людей к активному времяпрепровождению.

Справка КП

Сергей Суховей — четырехкратный чемпион мира, многократный чемпион России и Европы по ушу.

Видео из детского лагеря ушуистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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