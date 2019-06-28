Не дождались коммунальщиков: жильцы улицы решили отремонтировать водопровод и погибли под обвалившейся землей
Печальный инцидент произошел в четверг, 27 июня в Советском районе Новосибирска. Там двое новосибирцев оказались погребены под слоем грунта.
— Как оказалось, что двое мужчин: 37-ми и 42-лет, местные жители, решили своими силами отремонтировать водопровод по улице 1-й переулок Молодости. В момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало. Мужчины, оказавшиеся под слоем земли, погибли,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, также назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.
— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU