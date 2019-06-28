Не дождались коммунальщиков: жильцы улицы решили отремонтировать водопровод и погибли под обвалившейся землей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-28T10:32:32+03:00

Мужчин засыпало в траншее, когда они решили своими силами отремонтировать водопровод. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

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Печальный инцидент произошел в четверг, 27 июня в Советском районе Новосибирска. Там двое новосибирцев оказались погребены под слоем грунта.

— Как оказалось, что двое мужчин: 37-ми и 42-лет, местные жители, решили своими силами отремонтировать водопровод по улице 1-й переулок Молодости. В момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало. Мужчины, оказавшиеся под слоем земли, погибли,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, также назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU