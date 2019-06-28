2019-06-28T10:24:11+03:00
Общество

Группа «Сибантрацит» организует отдых 100 детей из Новосибирской области на Черном море

25 июня в лагерь на черноморское побережье в первую смену отправились 30 детей
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На черноморское побережье едут дети, которые проявили себя в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.На черноморское побережье едут дети, которые проявили себя в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
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Ребята в возрасте от 12 до 15 лет проведут три недели в детском санаторно-оздоровительном комплексе Анапы «Жемчужина России». Расходы по оплате путевок, оформлению медицинских страховок, питанию в дороге и прочие затраты берут на себя АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Проект разработан при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

- Группа «Сибантрацит» - надежный социальный партнер. Компания заключила соглашения о социально-экономическом взаимодействии со всеми муниципальными образованиями Искитимского района, где находятся производственные объекты предприятия. Организация детского отдыха на побережье Черного моря - проект, который группа реализует сверх своих обязательств, и это особенно ценно, - сказал Андрей Травников.

На черноморское побережье едут дети, которые проявили себя в учебной, исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. 50 из них - дети из Искитимского района, остальные - дети сотрудников угледобывающих предприятий. Отбор кандидатов и утверждение списков осуществляла комиссия из представителей угольных компаний, управлений образования и соцзащиты, замглавы администрации Искитимского района по социальным вопросам.

- Этот проект - одно из социальных мероприятий, которые комплексно реализуются группой «Сибантрацит» в регионах присутствия. Мы надеемся, что дни на берегу Черного моря запомнятся ребятам надолго, а организация летнего отдыха для детей станет доброй традицией компании, - отметил Максим Барский, генеральный директор УК «Сибантрацит».

Отправка детей в лагерь во вторую и третью смену состоится в июле и августе. Аналогичный проект группа «Сибантрацит» реализует в Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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