2019-06-28T09:31:08+03:00
Общество

Как на ферме: новосибирцы жалуются на неприятный запах в центре города

Сегодня с раннего утра по Красному проспекту в центре Новосибирска ощущается стойкий запах канализации
Надежда ЯРКОВА
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Стойкий запах фекалий окутал центр Новосибирска.Стойкий запах фекалий окутал центр Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 28 июня Центральный район Новосибирска окутал запах фекалий, который ощущается в воздухе.

— Канализацией пахнет на улице Советской и Красном проспекте, рядом с метро «Гагаринская», вонь как на ферме, — сообщают читатели КП — Новосибирск.

При этом согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни 9 метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей.

— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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