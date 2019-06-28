Как на ферме: новосибирцы жалуются на неприятный запах в центре города
Сегодня с раннего утра по Красному проспекту в центре Новосибирска ощущается стойкий запах канализации
Стойкий запах фекалий окутал центр Новосибирска.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В пятницу, 28 июня Центральный район Новосибирска окутал запах фекалий, который ощущается в воздухе.
— Канализацией пахнет на улице Советской и Красном проспекте, рядом с метро «Гагаринская», вонь как на ферме, — сообщают читатели КП — Новосибирск.
При этом согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие дни 9 метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей.
— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU