Опубликовано фото «Коли Цыгана» — подозреваемого в убийстве езида-ростовщика на Гоголя
В Новосибирске полицейские объявили в розыск устроившего стрельбу на Красном проспекте, в которой погиб 42-летний ростовщик-изид. Правоохранителям стало известно, как выглядит стрелок.
— Мужчина на фото — это стрелявший на Гоголя. Он подозревается в совершении убийства, — уточнили КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Как ранее рассказал источник в силовых структурах, стрелял один из членов криминальной группировки. Его называют Коля Цыган. Он занял у Мурадяна деньги, но не спешил отдавать. Тот требовал сумму и вот, чтобы не отдавать долг, Цыган решил убить ростовщика.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-21-65, 8-913-943-01-12, 8-913-891-67-78, 8-996-376-28-35. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU