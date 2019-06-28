2019-06-28T08:59:43+03:00
Происшествия

Опубликовано фото «Коли Цыгана» — подозреваемого в убийстве езида-ростовщика на Гоголя

Управление уголовного розыска ищет стрелка, убившего Андраника Мурадяна в центре города
Надежда ЯРКОВА
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Полицейским стала известна личность стрелявшего. Фото: МВД по Новосибирской области.Полицейским стала известна личность стрелявшего. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В Новосибирске полицейские объявили в розыск устроившего стрельбу на Красном проспекте, в которой погиб 42-летний ростовщик-изид. Правоохранителям стало известно, как выглядит стрелок.

— Мужчина на фото — это стрелявший на Гоголя. Он подозревается в совершении убийства, — уточнили КП — Новосибирск в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как ранее рассказал источник в силовых структурах, стрелял один из членов криминальной группировки. Его называют Коля Цыган. Он занял у Мурадяна деньги, но не спешил отдавать. Тот требовал сумму и вот, чтобы не отдавать долг, Цыган решил убить ростовщика.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-21-65, 8-913-943-01-12, 8-913-891-67-78, 8-996-376-28-35. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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