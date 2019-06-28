2019-06-28T08:06:27+03:00
Дом. Семья

Лев мышей не ловит: крысы воруют мясо у самого грозного хищника зоопарка

По словам сибиряков, лев спокойно наблюдает за кражей своей еды
Надежда ЯРКОВА
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Лев спокойно наблюдает за крысятничеством в его клетке.Лев спокойно наблюдает за крысятничеством в его клетке.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Посетители рассказали, что крысы в новосибирском зоопарке настолько обнаглели, что воруют мясо в клетке у льва на его глазах. Может льву и ничего, а вот новосибирцев увиденное смутило, как и сам вид грызунов в клетке у хищника.

— В зоопарке у льва в клетке стадо крыс по вечерам нагло воруют у него мясо, а он никак не реагирует на них, — поделилась своими наблюдения читательница КПНовосибирск Татьяна Полищук.

Напомним, недавно мы писали о нашествии крыс прямо в центре Новосибирска, рядом с ЦУМом. Читатели сняли видео, снятое у здания по адресу Комсомольский проспект, 24, в котором находятся гостиница, магазины, ресторан, служба доставки пиццы. Крысы там бегают целыми семействами, не боясь дневного света и людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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