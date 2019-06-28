«Это он или она»: новосибирцев смутила спортивная туника с яркими каблуками

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-28T07:20:57+03:00

Смешение стиля в одежде вызвало неоднозначную реакцию у сибиряков и споры по поводу пола

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В подземке пассажиры встретили оригинального персонажа одетого в спортивную длинную тунику и ярко-красные туфли на высоких каблуках. Сибиряков смутил не только стиль одежды, но и короткая стрижка, а также татуировки на ногах, из-за чего они даже засомневались кто перед ними: девушка или парень. Фото появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «Вконтакте».

Мнения пользователей соцсетей на этот счет разделились, но нашлись и такие, кто похвалил девушку за смелость в выборе одежды. Вот что они пишут в комментариях:

— Это он или она?

— Это девушка, мы ее в театре видели, перед нами сидела.

— Смелая девочка. Или ей просто все равно на мнение окружающих. Главное, что ей по кайфу.

— Кошмар.

— А что не так? фасон, цвет, надписи? Ярко, необычно, но ничего особенного, — удивляются другие.

ИСТОЧНИК KP.RU