2019-06-28T07:20:57+03:00
Общество

«Это он или она»: новосибирцев смутила спортивная туника с яркими каблуками

Смешение стиля в одежде вызвало неоднозначную реакцию у сибиряков и споры по поводу пола
Виталина Кузина
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Сибирков смутила спортивная туника и туфли на каблуках. Фото: vk.com/subwaynsk.Сибирков смутила спортивная туника и туфли на каблуках. Фото: vk.com/subwaynsk.
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В подземке пассажиры встретили оригинального персонажа одетого в спортивную длинную тунику и ярко-красные туфли на высоких каблуках. Сибиряков смутил не только стиль одежды, но и короткая стрижка, а также татуировки на ногах, из-за чего они даже засомневались кто перед ними: девушка или парень. Фото появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «Вконтакте».

Мнения пользователей соцсетей на этот счет разделились, но нашлись и такие, кто похвалил девушку за смелость в выборе одежды. Вот что они пишут в комментариях:

— Это он или она?

— Это девушка, мы ее в театре видели, перед нами сидела.

— Смелая девочка. Или ей просто все равно на мнение окружающих. Главное, что ей по кайфу.

— Кошмар.

— А что не так? фасон, цвет, надписи? Ярко, необычно, но ничего особенного, — удивляются другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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