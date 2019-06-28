2019-06-28T06:47:55+03:00
Дом. Семья

Попил водицы: спасатели вытащили из колодца козла

Спасатели выезжали в поселок Юный Ленинец, где понадобилась помощь домашнему козлу
Надежда ЯРКОВА
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Животное оказалось в колодце с водой, и выбраться самостоятельно у него не получилось. Фото: vk.com/assnso.Животное оказалось в колодце с водой, и выбраться самостоятельно у него не получилось. Фото: vk.com/assnso.
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В Новосибирском районе козел угодил в колодец с водой. Хозяева не смогли его вытащить самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.

— Инцидент произошел в четверг, 27 июня. В 11:13 оперативному дежурному поступила заявка от жителей поселка Юный Ленинец. У хозяев, домашний козел, гуляя по территории, упал в колодец. Владельцы животного самостоятельно его достать не смогли, — рассказали в пресс-службе АСС НСО.

Скорее всего, козел захтел попить, но удержался и свалился, либо не заметил открытого колодца, гуляя по лужайке.

Спасатели тут же выехали на помощь. На месте они очень быстро справились с ситуацией, достав испуганное животное из колодца с водой.

— Во время спасательной операции животное не пострадало. После его передали в руки хозяев, с козлом все в порядке, — отметили в ведомстве.

Спасенного козла передали в руки хозяев. Фото: vk.com/assnso.

Спасенного козла передали в руки хозяев. Фото: vk.com/assnso.

ИСТОЧНИК KP.RU

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