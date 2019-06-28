2019-06-28T06:16:38+03:00
Общество

Для садомазо: новосибирцев рассмешили банные веники в магазине

Голые ветки вместо банных веников напомнили новосибирцам прутья для игр садомазо
Надежда ЯРКОВА
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Листочки на вениках опали, остались одни прутья. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Листочки на вениках опали, остались одни прутья. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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В одном из новосибирских магазинов покупатели наткнулись на голые палки вместо веников для бани. Такими только бить провинившихся детей, либо любителей жестких, взрослых игр. Именно к последнему варианту в своих предположениях склонился автор фото.

— Банные веники для садомазо в магазинах города, — поделился своей находкой подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

Пользователей соцсетей фото таких скудных веников с опавшими листьями, конечно рассмешило. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— По любому автор парочку себе прикупил.

— Так они там уже висят испокон веков, поэтому так и выглядят.

— Так-то нормальный веник стоит 250 рублей, что вы хотели за 51 рубль? — отмечают некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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