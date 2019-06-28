2019-06-28T05:32:16+03:00
Общество

А о самолетах подумали? Сибиряки устроили опасное лазерное шоу на крыше

Неизвестные решили сделать ночь ярче для соседей дома напротив, устроив им светопреставление
Надежда ЯРКОВА
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Лучи с крыши многоэтажки били довольно ярко и далеко. Стоп-кадр с видео.Лучи с крыши многоэтажки били довольно ярко и далеко. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Поздно вечером жители Октябрьского района Новосибирска могли наблюдать яркое, лазерное шоу, которое устроили на многоэтажке. Однако, среди зрителей нашлись и недовольные.

— С крыши 25-этажного дома по адресу Серебренниковская, 4/1, неизвестные показали лазерное шоу на стены и окна дома напротив — дом на улице Шевченко, 11, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, организаторы развлечения не учли один момент, что в нескольких десятках метров над Шевченко, 11 проходит воздушный коридор самолетов в Толмачево, и такими услугами они в скором времени обеспечат себе закрытие, да и многотысячные штрафы в придачу.

Однако, пользователи соцсетей вступились за устроителей светового шоу, отметив, что такие лучи не опасны для самолетов, да и направлены они были не в небо. Вот что пишут в комментариях:

— В небо они не светят.

— А по мне, устроили хорошее шоу.

— Это что же за такой воздушный коридор? В несколько десятков метров над жилыми домами?

— Автор, наверное, бумажные самолетики имел в виду.

— Не стал покупать квартиру на Шевченко, там соседи какие-то с прибабахом. Как оказалось, правильно сделал.

Сибиряки устроили опасное лазерное шоу на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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