Квартиры с функциональными планировками в доме №3 в ЖК «Расцветай на Гоголя» уже доступны к продаже

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-28T06:46:14+03:00

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Дом № 3 ЖК «Расцветай на Гоголя» переменной этажности состоит из четырех блок-секций: две - по 25 этажей, а также семи- и двенадцатиэтажная секции.

В первой 25-этажной блок-секции дома № 3 представлены студии и одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 26 до 72 кв. м. Покупателям предложена широкая линейка однокомнатных квартир с разными планировочными решениями площадью от 34 до 44 кв. м. «Двушки» площадью 61 кв. м отличают просторная кухня и квадратные комнаты. А в компактных трехкомнатных квартирах (70 кв. м) функционален каждый квадратный метр. Всего застройщик предлагает будущим новоселам в первой 25-этажной блок-секции дома № 3 более 20 эргономичных планировочных решений.

Кроме того, в первой 25-этажной блок-секции дома № 3 ЖК «Расцветай на Гоголя» принципиально отличаются планировки этажей. Атмосферу уединенности и приватности для будущих новоселов создает тот фактор, что дом № 3 расположен обособленно от двух других домов жилого комплекса.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома № 3 намечен на первый квартал 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству бетонной подготовки фундаментной плиты и монтажу опалубки.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать в офисах продаж и по телефону: (383) 255-88-22

Офисы продаж:

• ул. Гоголя, 205

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

гкрасцветай.рф

гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU