Погода на день в Новосибирске: 28 июня будет пасмурно и тепло

СЕГОДНЯ 03:22 2019-06-28T03:34:17+03:00

Сегодня будет пасмурный, но теплый день. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Синоптики обещают теплый, но пасмурный день, по области возможны дожди и грозы

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Сегодня в городе будет до плюс 28 градусов днем, осадков не ожидается, а вот за его пределами вполне возможны дожди, местами грозы.

-В пятницу, 28 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 26-28 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, по западу в отдельных районах умеренные дожди. Ночью при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурную погоду с температурой до плюс 22 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. В выходные в городе обещают дожди и понижение температуры до плюс 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU