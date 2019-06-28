2019-06-28T03:34:17+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 28 июня будет пасмурно и тепло

Синоптики обещают теплый, но пасмурный день, по области возможны дожди и грозы
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет пасмурный, но теплый день.Сегодня будет пасмурный, но теплый день.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 28 градусов днем, осадков не ожидается, а вот за его пределами вполне возможны дожди, местами грозы.

-В пятницу, 28 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 26-28 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 15-17 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, по западу в отдельных районах умеренные дожди. Ночью при прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 12-17 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам пасмурную погоду с температурой до плюс 22 градусов днем и до плюс 14 градусов ночью. В выходные в городе обещают дожди и понижение температуры до плюс 15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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