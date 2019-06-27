«Я — тигрица»: девушка воткнула пилон в гору

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-27T15:59:26+03:00

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Новосибирский фотограф и его жена решили вновь поразить соцсети необычными кадрами. На этот раз они решили сделать съемку в живописном месте — на Алтае. Анна Решетникова, тренер по Poledance, продемонстрировала прекрасную растяжку прямо в горах. Для съемки парочка использовала в том числе шест — его привезли из Новосибирска.

— Мы с женой поехали в Горно-Алтайск отдыхать. Искали красивое место для фотосессии. Подъехали к выбранному месту на машине, поставили пилон и начали снимать. Всего фотосессия заняла минут 15-20, — рассказал КП-Новосибирск фотограф Михаил Решетников.

Девушка была на высоких каблуках и яркой однотонной одежде, так что на фоне горного пейзажа выглядела очень необычно.

Восторг вызвали оба профиля в Инстаграм, куда супруги выложили фотографии:

«Когда смотрю ваши фото с женой, не пойму, кому из вас повезло больше! Идеальный тандем», «Очень круто», — такие комментарии оставляют пользователи соцсети.

«Я — тигрица» — написала Анна под собственным снимком, и, судя по всему, все с этим согласны.

Девушка показала Poledance в живописном месте. Фото: Михаил Решетников

ИСТОЧНИК KP.RU