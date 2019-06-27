«Начальник приказал»: сотрудники магазина мстят за использование их парковки

СЕГОДНЯ 15:45 2019-06-27T15:45:48+03:00

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В новосибирской группе «Служба эвакуации АСТ-54» подписчица поделилась видео, как сотрудники парковки на улице Островского, возле магазина «Быстроном», перекрывают проезд припаркованной машине. На кадрах видно, как двое мужчин в синей форме переносят к бамперу авто тяжелую литую трубу на подставках. Нос машины уткнулся в преграду, а задний бампер в стену — водитель не сможет выехать из тупика. На фото такой же блок, только с другой стороны. Женщина спросила охранников, кто им поручил такое задание.

— Начальник приказал, — кратко ответили двое мужчин.

— Парковка муниципальная и там нет ограничений по времени. Мы как покупатели данного магазина имеем полное право ставить здесь свои машины, — пишет девушка.

По словам подписчицы, водители уже неоднократно вызывали сотрудников полиции из-за подобных казусов. Но обычно правоохранители отмахиваются: говорят, что это мелкое хулиганство.

Мнения сибиряков по этому поводу разделились:

— Будьте скромнее, ставьте свои машины вглубь парковки. Конечно, бросят свои корыта у входа на весь день, а потом жалуются.

— Царапать «мерс» и «инфинити» — это не мелкое хулиганство, а порча имущества. Звоните в полицию, сообщайте об отказе местного отдела принять заявление.

— Это, скорее всего, вы ставите на ночь свою машину на этой парковке. Это не платная охраняемая парковка, должны понимать, что есть риск, — вступаются за работников парковки другие подписчики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/717077" frameborder="0"></iframe> Парковщики ставят преграды для выезда машин.

ИСТОЧНИК KP.RU