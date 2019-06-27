2019-06-27T15:02:23+03:00
Общество

«На дефекты — жесткая реакция»: Андрей Травников проверил ход работ по проекту «Безопасные и качественные дороги»

В 2019 году в Новосибирской области приведут в порядок 117 участков и ликвидирует 5 мест концентрации ДТП
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области отремонтируют 117 участков дороги. Фото: nso.ruВ Новосибирской области отремонтируют 117 участков дороги. Фото: nso.ru
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В регионе продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня уже определены подрядчики, которые возьмутся за эту работу. Более того, на некоторых участках ремонт уже начался.

Ремонт будет идти также на дорогах территорий Новосибирской агломерации: в Бердске, Искитиме, Оби и в Кольцово.

Губернатор Новосибирской области отметил, что качество покрытия после ремонта проверят особенно тщательно:

— У нас есть ситуация, когда подрядчик переделывал пять тысяч квадратных метров нижнего выравнивающего слоя: он не соответствовал технологии. Также мы обращаем внимание по гарантийным случаям, — подчеркнул глава региона.

Во время дорожного рейда к Андрею Травникову обратились жители Бердска: они пожаловались на отсутствие парковочных «карманов», которые недавно убрали. Эти меры были необходимы, так как парковки признали небезопасными. В тоже время Андрей Травников поручил минтранспорту рассмотреть альтернативный вариант: где подобные «карманы» возможно будет сделать, не нарушая технологий и норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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