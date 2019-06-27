2019-06-27T12:45:10+03:00
Общество

Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов

Приемная комиссия работает с 20 июня.
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Фото предоставлено пресс-службой СГУПСа.Фото предоставлено пресс-службой СГУПСа.
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Известный новосибирский вуз - СГУПС - напоминает всем абитуриентам, выпускникам школ, о том, что приемная комиссия работает с 20 июня. Вы можете смело подавать документы, чтобы, как говорится, попасть в первую волну зачисленных, то есть стать студентом.

Международное информационное агентство «Россия сегодня» представило национальный рейтинг вузов в рамках проекта «Социальный навигатор». В исследование вошли 444 вуза: государственные, муниципальные и частные учебные заведения, среди которых - 126 инженерных, 87 классических университетов, 56 сельскохозяйственных, 68 гуманитарных, 59 - из сферы управления и 48 - медицинские. По данным рейтинга, Сибирский государственный университет путей сообщения занимает 22-ю строчку среди 126 инженерных вузов России. Так что выбирать свою дорогу в жизни лучше всего со СГУПСом!

А пока напоминаем режим работы приемной комиссии: будни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), суббота с 9.00 до 14.00 (без обеда).

Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-05-85, 328-03-06.

Более полную информацию об особенностях приемной кампании читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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