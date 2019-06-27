Это что за личинки? Новосибирец поделился неаппетитной «начинкой» тетрапака с соком
Новосибирец купил в магазине сок в упаковке, но передумал его пить. Содержимое пакета отбило все желание, а вместе с ним и аппетит.
— Вот такое я сегодня купил в магазине в Центральном районе, — поделился своей малоприятной находкой расстроенный подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
В соцсетях теперь гадают, что это за странная субстанция в тетрапаке. Своими вариантами они делятся в комментариях:
— Фольга внутри повреждена, картон напитал сок, вот и стали темные вкрапления.
— Да это косточки от винограда. Нэйчюрэл, — шутит кто-то.
— Вот поэтому я сок и не пью. Лучше самой сок выжить и вкуснее будет.
— Ужас, плесень.
— Ммм, вкусняшка.
В упаковке с соком попалась неаппетитная "начинка". Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
ИСТОЧНИК KP.RU