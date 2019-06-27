2019-06-27T10:51:41+03:00
Общество

Это что за личинки? Новосибирец поделился неаппетитной «начинкой» тетрапака с соком

В упаковке с соком покупатель нашел подозрительную и малоприятную субстанцию, похожую на плесень или личинки
Надежда ЯРКОВА
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На стенках упаковки какие-то ржавые пятна, похожие на личинок или плесень. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.На стенках упаковки какие-то ржавые пятна, похожие на личинок или плесень. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
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Новосибирец купил в магазине сок в упаковке, но передумал его пить. Содержимое пакета отбило все желание, а вместе с ним и аппетит.

— Вот такое я сегодня купил в магазине в Центральном районе, — поделился своей малоприятной находкой расстроенный подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».

В соцсетях теперь гадают, что это за странная субстанция в тетрапаке. Своими вариантами они делятся в комментариях:

— Фольга внутри повреждена, картон напитал сок, вот и стали темные вкрапления.

— Да это косточки от винограда. Нэйчюрэл, — шутит кто-то.

— Вот поэтому я сок и не пью. Лучше самой сок выжить и вкуснее будет.

— Ужас, плесень.

Ммм, вкусняшка.

В упаковке с соком попалась неаппетитная "начинка". Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

В упаковке с соком попалась неаппетитная "начинка". Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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