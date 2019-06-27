Жирные, наглые, бессмертные: крысы атаковали центр, они обнюхивают машины и позируют прохожим
В центре Новосибирска, прямо рядом с ЦУМом, нашествие крыс. Читатель КП-Новосибирск прислал видео, снятое у здания по адресу Комсомольский проспект, 24, в котором находятся гостиница, магазины, ресторан, служба доставки пиццы.
Жирные и наглые: крысы атаковали центр Новосибирска.
— Там есть супермаркет, в который я постоянно хожу. Первый раз крысу увидел с месяц назад. Когда парковал машину, заметил, как она спокойно перебегает дорогу. При этом отвлекается на машины, обнюхивает их, смелая такая... Потом стал замечать какие-то шевеления в траве возле супермаркета. Сейчас их там уже очень много, на видео я заснял несколько семейств. Они жирные, наглые, людей по сути не боятся, — рассказал КП-Новосибирск читатель Дмитрий Онгудаев.
Дмитрий говорит, что после очередной встречи с хвостатыми подошел к кассиру магазина, сделал замечание:
— Мне сказали, что знают о проблеме. Пытаются как-то победить ее. Уже вызывали спецслужбы для отлова крыс, дыры чем-то заделывали в доме, но пока борьбу с крысами выигрывают не люди, крысы продолжают дальше там развиться и бегать, — добавил Дмитрий.
ИСТОЧНИК KP.RU