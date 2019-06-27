Жирные, наглые, бессмертные: крысы атаковали центр, они обнюхивают машины и позируют прохожим

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-27T10:16:48+03:00

В Новосибирске крысы и люди вместе ходят в супермаркеты, кино и рестораны. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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В центре Новосибирска, прямо рядом с ЦУМом, нашествие крыс. Читатель КП-Новосибирск прислал видео, снятое у здания по адресу Комсомольский проспект, 24, в котором находятся гостиница, магазины, ресторан, служба доставки пиццы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716947" frameborder="0"></iframe> Жирные и наглые: крысы атаковали центр Новосибирска.

— Там есть супермаркет, в который я постоянно хожу. Первый раз крысу увидел с месяц назад. Когда парковал машину, заметил, как она спокойно перебегает дорогу. При этом отвлекается на машины, обнюхивает их, смелая такая... Потом стал замечать какие-то шевеления в траве возле супермаркета. Сейчас их там уже очень много, на видео я заснял несколько семейств. Они жирные, наглые, людей по сути не боятся, — рассказал КП-Новосибирск читатель Дмитрий Онгудаев.

Дмитрий говорит, что после очередной встречи с хвостатыми подошел к кассиру магазина, сделал замечание:

— Мне сказали, что знают о проблеме. Пытаются как-то победить ее. Уже вызывали спецслужбы для отлова крыс, дыры чем-то заделывали в доме, но пока борьбу с крысами выигрывают не люди, крысы продолжают дальше там развиться и бегать, — добавил Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU