2019-06-27T10:16:48+03:00
Общество

Жирные, наглые, бессмертные: крысы атаковали центр, они обнюхивают машины и позируют прохожим

Бесстрашное хвостатое семейство заснял на видео читатель КП-Новосибирск. По его словам, крыс травили, но безуспешно
Виктория МИНАЕВА
Поделиться:
В Новосибирске крысы и люди вместе ходят в супермаркеты, кино и рестораны.В Новосибирске крысы и люди вместе ходят в супермаркеты, кино и рестораны.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

В центре Новосибирска, прямо рядом с ЦУМом, нашествие крыс. Читатель КП-Новосибирск прислал видео, снятое у здания по адресу Комсомольский проспект, 24, в котором находятся гостиница, магазины, ресторан, служба доставки пиццы.

Жирные и наглые: крысы атаковали центр Новосибирска.

— Там есть супермаркет, в который я постоянно хожу. Первый раз крысу увидел с месяц назад. Когда парковал машину, заметил, как она спокойно перебегает дорогу. При этом отвлекается на машины, обнюхивает их, смелая такая... Потом стал замечать какие-то шевеления в траве возле супермаркета. Сейчас их там уже очень много, на видео я заснял несколько семейств. Они жирные, наглые, людей по сути не боятся, — рассказал КП-Новосибирск читатель Дмитрий Онгудаев.

Дмитрий говорит, что после очередной встречи с хвостатыми подошел к кассиру магазина, сделал замечание:

— Мне сказали, что знают о проблеме. Пытаются как-то победить ее. Уже вызывали спецслужбы для отлова крыс, дыры чем-то заделывали в доме, но пока борьбу с крысами выигрывают не люди, крысы продолжают дальше там развиться и бегать, — добавил Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Криминальная парочка задержана за воровство
Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов
Это что за личинки? Новосибирец поделился неаппетитной «начинкой» тетрапака с соком
«Интересно, какой пробег»: новосибирцев рассмешила татуировка на шее девушки
«Убирайте его быстрее! Мы его боимся!»: водитель маршрутки напал на шофера автобуса, перепугав пассажиров
Убийца сбежал из колонии в Новосибирске за год до своего освобождения
Купите аттестат: учеников новосибирской школы переводили в 10-й класс за деньги
Две трагедии в один день: под Новосибирском утонули два ребенка
«Они походу подсадные, на страховую работают»: в Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе
Можно полный бак: на новосибирских заправках подешевел бензин
«Потрясающе красиво»: водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге
Ожил и сбежал из багажника: двое сибиряков получили по 13 лет «строгача» за неудачное убийство таксиста
Погода на день в Новосибирске: 27 июня будет 28-градусная жара
«Горит и сканирует»: Новосибирску к ЧМ по хоккею пообещали умные светофоры
«Пустые фантазии»: депутат высказался против большого сквера в микрорайоне «Щ»
Выглядит, словно окопы: на Монументе Славы приступили к реконструкции
«Реанимацию разворотило»: в аварии в центре Новосибирска пострадали люди
Не хватает шезлонга и очков: белых медвежат разморило на солнышке