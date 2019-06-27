«Интересно, какой пробег»: новосибирцев рассмешила татуировка на шее девушки
В новосибирской подземке поводом для обсуждений и шуток стала татуировка на шее девушки. Она сделала себе автомобильный знак, а точнее эмблему автомобиля BMW. Фото с необычной нательной живописью появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».
Оригинальная наколка вызвала жаркие обсуждения и скабрезные шутки среди пользователей соцсетей. Хотя, раз девушка решилась на столь смелое украшение своего тела, она должна быть к этому готова. Вот что пишут комментаторы об этом:
— Хотела бы ездить на бэхе, но хватает на метро.
— Классная тачка.
— Интересно, какой пробег.
— А мне интересно, эта бэха крашеная и сколько было владельцев?
— А я б поездил.
ИСТОЧНИК KP.RU