«Интересно, какой пробег»: новосибирцев рассмешила татуировка на шее девушки

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-27T09:52:07+03:00

Девушка с логотипом автомобиля на шее вызвала интерес у пассажиров метро. Фото: vk.com/subwaynsk.

Пассажирка сделала себе довольно смелую наколку, которая притягивает взгляды и рождает массу вопросов

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В новосибирской подземке поводом для обсуждений и шуток стала татуировка на шее девушки. Она сделала себе автомобильный знак, а точнее эмблему автомобиля BMW. Фото с необычной нательной живописью появилось в группе «Мода Новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте».

Оригинальная наколка вызвала жаркие обсуждения и скабрезные шутки среди пользователей соцсетей. Хотя, раз девушка решилась на столь смелое украшение своего тела, она должна быть к этому готова. Вот что пишут комментаторы об этом:

— Хотела бы ездить на бэхе, но хватает на метро.

— Классная тачка.

— Интересно, какой пробег.

— А мне интересно, эта бэха крашеная и сколько было владельцев?

— А я б поездил.

ИСТОЧНИК KP.RU