«Убирайте его быстрее! Мы его боимся!»: водитель маршрутки напал на шофера автобуса, перепугав пассажиров

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-27T09:37:55+03:00

Водители двух транспортов устроили драку на глазах пассажиров. Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В группе «АСТ-54» появилось видео драки между двумя новосибирскими водителями. По словам очевидцев «конкуренты» затеяли разборку по непонятным причинам. На кадрах видно, что маршрутчик не щадит своего противника и яростно хлещет ему, куда попадет.

— Убирайте его быстрее, пока он не убил здесь никого. Мы его боимся, — кричат на видео.

На агрессоре была надета майка с логотипом баскетбольной команды Lakers, что стало поводом для шуток в социальных сетях.

— Не, ну «Лейкерс» сильнее же «Детройт Пистонс», — пишут одни.

— Главное, что не бейсболист оказался. А так только, руками помахал.

А кто-то оправдывает такое поведение аномальной жарой:

— Ну, перегрелся рыжий, на солнце, с кем не бывает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716939" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки избил водителя автобуса в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU