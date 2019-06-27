«Убирайте его быстрее! Мы его боимся!»: водитель маршрутки напал на шофера автобуса, перепугав пассажиров
В группе «АСТ-54» появилось видео драки между двумя новосибирскими водителями. По словам очевидцев «конкуренты» затеяли разборку по непонятным причинам. На кадрах видно, что маршрутчик не щадит своего противника и яростно хлещет ему, куда попадет.
— Убирайте его быстрее, пока он не убил здесь никого. Мы его боимся, — кричат на видео.
На агрессоре была надета майка с логотипом баскетбольной команды Lakers, что стало поводом для шуток в социальных сетях.
— Не, ну «Лейкерс» сильнее же «Детройт Пистонс», — пишут одни.
— Главное, что не бейсболист оказался. А так только, руками помахал.
А кто-то оправдывает такое поведение аномальной жарой:
— Ну, перегрелся рыжий, на солнце, с кем не бывает.
Водитель маршрутки избил водителя автобуса в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU