2019-06-27T09:11:23+03:00
Общество

Купите аттестат: учеников новосибирской школы переводили в 10-й класс за деньги

Появилась информация о том, что родителям выпускников предлагали заплатить деньги за продолжение учебы в школе
Надежда ЯРКОВА
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Родителям предложили заплатить за перевод страршеклассников в 10-й класс.Родителям предложили заплатить за перевод страршеклассников в 10-й класс.Фото: Ольга ГНАТКОВА
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Следователей заинтересовала информация о том, что в одной из школ Новосибирска родителям предлагали заплатить деньги за перевод в 10 класс. По данному факту назначена проверка.

— В СМИ появилось информация о переводе учеников в 10 класс в школе №82 Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение. Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по статье — злоупотребление должностными полномочиями, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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