Купите аттестат: учеников новосибирской школы переводили в 10-й класс за деньги
Появилась информация о том, что родителям выпускников предлагали заплатить деньги за продолжение учебы в школе
Родителям предложили заплатить за перевод страршеклассников в 10-й класс.Фото: Ольга ГНАТКОВА
Изменить размер текста:
Следователей заинтересовала информация о том, что в одной из школ Новосибирска родителям предлагали заплатить деньги за перевод в 10 класс. По данному факту назначена проверка.
— В СМИ появилось информация о переводе учеников в 10 класс в школе №82 Дзержинского района города Новосибирска за денежное вознаграждение. Следственным отделом по Дзержинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по статье — злоупотребление должностными полномочиями, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU