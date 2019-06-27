Две трагедии в один день: под Новосибирском утонули два ребенка

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-27T08:14:08+03:00

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Следователи в Новосибирской области проводят проверку по двум несчастным случаям, произошедшим в один день: в реке Чик утонул 6-летний мальчик, а в реке Каргат — 16-летний подросток.

— Известно, что первый случай произошел в среду, 26 июня, когда около 6 часов вечера четверо детей из села Поваренка Коченевского района пошли купаться на реку Чик без взрослых. Во время купания двое из них начали тонуть, одного успел спасти местный житель, а второго ребенка спасти не получилось. Его тело нашли спустя время в воде реки, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Через час после случившегося, в городе Каргате Новосибирской области, в реке Каргат при аналогичных обстоятельствах утонул 16-летний подросток. Его тело ищут до сих пор.

— Сейчас следователи по обоим случаям проводят проверки, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы происшествий, — отметили в ведомстве.

В СК напомнили, что в летний период времени в Новосибирской области отмечается увеличение происшествий у воды и на воде. Новосибирцев просят соблюдают меры безопасности во время купания и не купаться в неположенных местах. Тем более, употребляя при этом спиртные напитки, устраивая опасные игры в воде и оставляя без присмотра детей.

Тело 16-летнего школьника ищут до сих пор. Фото: СУ СКР по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU