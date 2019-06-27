«Они походу подсадные, на страховую работают»: в Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-27T06:28:30+03:00

Машины столкнулись возле "зебры", по которой шли утки. Стоп-кадр с видео: "Инцидент. Новосибирск".

Пернатое семейство переходило оживленную проезжую часть по пешеходному переходу, но все равно спровоцировало аварию

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Уточки, переходившие дорогу в Калининском районе Новосибирска, стали причиной ДТП. Хотя, возможно, авария произошла из-за невнимательности одного из водителей.

— Сегодня утром в микрорайоне «Родники», около кольца, произошло столкновение двух автомобилей. На видео видно, как проезжую часть переходит утиное семейство. Водители остановились их пропустить, а один не успел среагировать. Произошло столкновение, — поделилась подписчица в группе

Уточки, переходившие дорогу в Калининском районе Новосибирска, стали причиной ДТП. Хотя, возможно, авария произошла из-за невнимательности одного из водителей.

— Сегодня утром в микрорайоне «Родники», около кольца, произошло столкновение двух автомобилей. На видео видно, как проезжую часть переходит утиное семейство. Водители остановились их пропустить, а один не успел среагировать. Произошло столкновение, — поделилась подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в аварии виноваты не уточки, а водитель, не соблюдавший скоростной режим и дистанцию перед пешеходным переходом, из-за чего и получилось столкновение. Вот что они пишут в комментариях:

— Эпично вышло.

— Едешь, едешь такой. Перед тобой машина колом останавливается, выходит водитель и помогает муравьям через дорогу переходить, здороваясь с комарами и мухами.

— Два раз за месяц ДТП из-за уток. Они, походу, подсадные какие-то, на страховую работают.

— А уточки-то перешли дорогу? Утки реально умнее некоторых людей, по пешеходному идут.

В Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU