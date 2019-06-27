«Они походу подсадные, на страховую работают»: в Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе
Уточки, переходившие дорогу в Калининском районе Новосибирска, стали причиной ДТП. Хотя, возможно, авария произошла из-за невнимательности одного из водителей.
— Сегодня утром в микрорайоне «Родники», около кольца, произошло столкновение двух автомобилей. На видео видно, как проезжую часть переходит утиное семейство. Водители остановились их пропустить, а один не успел среагировать. Произошло столкновение, — поделилась подписчица в группе
Уточки, переходившие дорогу в Калининском районе Новосибирска, стали причиной ДТП. Хотя, возможно, авария произошла из-за невнимательности одного из водителей.
— Сегодня утром в микрорайоне «Родники», около кольца, произошло столкновение двух автомобилей. На видео видно, как проезжую часть переходит утиное семейство. Водители остановились их пропустить, а один не успел среагировать. Произошло столкновение, — поделилась подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что в аварии виноваты не уточки, а водитель, не соблюдавший скоростной режим и дистанцию перед пешеходным переходом, из-за чего и получилось столкновение. Вот что они пишут в комментариях:
— Эпично вышло.
— Едешь, едешь такой. Перед тобой машина колом останавливается, выходит водитель и помогает муравьям через дорогу переходить, здороваясь с комарами и мухами.
— Два раз за месяц ДТП из-за уток. Они, походу, подсадные какие-то, на страховую работают.
— А уточки-то перешли дорогу? Утки реально умнее некоторых людей, по пешеходному идут.
В Новосибирске уточки устроили аварию на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU