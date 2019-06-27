Можно полный бак: на новосибирских заправках подешевел бензин

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-27T05:57:58+03:00

Мониторинг на городских заправках показал, что цены на самый ходовой бензин стали меньше

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Статистики сравнили цены на бензин на заправках Новосибирска на прошедшей неделе, с 17 июня по 24 июня. Результат не может не порадовать — топливо немного, но подешевело.

— Так на новосибирских заправках бензин марки АИ-92 можно купить по цене от 41 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за 1 литр. За литр бензина марки АИ-98 придется отдать от 48,50 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо можно купить от 46,40 до 49,85 рубля за 1 литр, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Таким образом, цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась на 0,1%. А цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU