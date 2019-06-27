Можно полный бак: на новосибирских заправках подешевел бензин
Статистики сравнили цены на бензин на заправках Новосибирска на прошедшей неделе, с 17 июня по 24 июня. Результат не может не порадовать — топливо немного, но подешевело.
— Так на новосибирских заправках бензин марки АИ-92 можно купить по цене от 41 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за 1 литр. За литр бензина марки АИ-98 придется отдать от 48,50 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо можно купить от 46,40 до 49,85 рубля за 1 литр, — говорится в сообщении Новосибирскстата.
Таким образом, цена на бензин марок АИ-92 и АИ-95 снизилась на 0,1%. А цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU