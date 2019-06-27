«Потрясающе красиво»: водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге
Инцидент произошел в среду вечером, 26 июня в Заельцовском районе Новосибирска. Троллейбус устроил неожиданное и яркое, но при этом очень короткое зрелищное шоу.
— Водитель троллейбуса переоценил длину своих токоприемников и слишком далеко отъехал от контактной сети, устроив красивое фаер-шоу, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».- Результатом «маневра» стал фейерверк напротив ТЦ «Калина центр».
Он добавил, что из-за произошедшего в транспорте выгорела часть проводки. Некоторым водителям пришлось сдавать назад, чтобы не угодить под огненные капли изоляции, падающие на дорогу.
При этом пользователи соцсетей также отметили и оценили красоту устроенного зрелища, вот что они пишут в комментариях:
— Видимо, «газелист» в прошлом.
— Какой умничка!
— Потрясающая красота!
В Новосибирске водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU