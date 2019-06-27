2019-06-27T05:26:12+03:00
Общество

«Потрясающе красиво»: водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге

Во время маневра водителя, рога троллейбуса заискрились, что напомнило маленький салют
Надежда ЯРКОВА
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Рога у троллейбуса заискрились словно это фейерверк. Стоп-кадр с видео.Рога у троллейбуса заискрились словно это фейерверк. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент произошел в среду вечером, 26 июня в Заельцовском районе Новосибирска. Троллейбус устроил неожиданное и яркое, но при этом очень короткое зрелищное шоу.

— Водитель троллейбуса переоценил длину своих токоприемников и слишком далеко отъехал от контактной сети, устроив красивое фаер-шоу, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».- Результатом «маневра» стал фейерверк напротив ТЦ «Калина центр».

Он добавил, что из-за произошедшего в транспорте выгорела часть проводки. Некоторым водителям пришлось сдавать назад, чтобы не угодить под огненные капли изоляции, падающие на дорогу.

При этом пользователи соцсетей также отметили и оценили красоту устроенного зрелища, вот что они пишут в комментариях:

— Видимо, «газелист» в прошлом.

— Какой умничка!

— Потрясающая красота!

В Новосибирске водитель троллейбуса устроил неожиданный фейерверк на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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